Aéroport Marrakech : Un nouveau guichet unique pour précommander et réserver des taxis

Un guichet unique «Kech.Cab» dédié à la précommande et à la réservation des taxis, via un système informatique basé sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, au profit des passagers de l'Aéroport international Marrakech- Ménara, a été mis en service vendredi dans la Cité ocre. Ainsi, à leur arrivé et après la récupération de leurs bagages, les passagers désirant être transportés par taxis sont guidés par une signalétique claire et adaptée, vers ce guichet unique installé à la sortie du «Terminal Arrivées», pour commander un taxi et prépayer la prestation par carte bancaire ou en espèces.

Les prix des trajets, fixés par les autorités compétentes, sont connus à l'avance et forfaitisés selon la destination, explique l'ONDA. Le paiement se fait en contrepartie d'un reçu que le passager doit scanner par la suite, sur l’une des bornes dédiées, après quoi il obtient un ticket mentionnant le numéro du taxi et son rang dans la file d’attente.

Par ailleurs, il convient de noter que cette étape de précommande et de prépaiement pourra prochainement se faire en ligne sur un site dédié «order.kech.cab» ou sur l’une des bornes qui seront installées. Quant aux taxis desservant la ville de Marrakech à partir de l’aéroport, ils sont préalablement inscrits et répertoriés sur une application mise à leur disposition par le prestataire. Ils reçoivent un Tag à coller sur leur véhicule et un badge d’identification les habilitant à assurer ce service.

Ce projet intervient dans le cadre des efforts déployés par l’ONDA, pour offrir une meilleure expérience aux passagers, grâce à la réorganisation de la connectivité de l’aéroport à la ville permettant d’éviter la manipulation des prix et de mettre fin à toute pratique contraire à la loi, a expliqué dans une déclaration à la presse, Habiba Laklalech, directrice générale de l'Office, faisant savoir qu'en coordination avec les autorités locales, l’ONDA a lancé un appel à manifestation d’intérêt qui a abouti à la sélection de la Startup marocaine «Casky» pour l’organisation, la modernisation et l’automatisation de la prestation de transport par taxi, à partir de cet aéroport.

Et de poursuivre que ce système fonctionne grâce à une interface informatique multi-langues, opérationnelle 24h/24 et 7jours/7, permettant la gestion des précommandes et l'édition des tickets de réservation des taxis, et la gestion des files d'attentes des taxis et des clients.