Innovation : Trois équipes porteuses d’idées de projets durables récompensées à Fès

Trois équipes porteuses d’idées de projets durables ont été récompensées, vendredi à Fès, lors du hackathon de l’innovation «Students’ Innov’Up» organisé par l’Union européenne, la Banque européenne d’investissement et l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès. Ce hackathon s’inscrit dans le cadre des actions de l’Union européenne en faveur de la jeunesse, en particulier de la campagne de communication «Men Chabab Qrab» (proche des jeunes) lancée par l’Union européenne en 2023, indique la délégation de l’UE au Maroc.

Dans un communiqué, elle rappelle que l’événement a pour un objectif d’«encourager les jeunes étudiants à entreprendre et innover en développant des solutions entrepreneuriales en lien avec l’environnement et le changement climatique». L’événement clôture une période de pré-hackathon de quatre semaines, qui a permis à 12 équipes sélectionnées, parmi près de 200 candidatures reçues, de bénéficier d’un programme de formation dense avec des formateurs et des coachs de LaStartUp Station, structure d’accompagnement à l’innovation et à l’entrepreneuriat, mobilisée pour les accompagner dans la structuration et la précision de leur idée de projet autour de la thématique de l’environnement et du développement durable. Un accompagnement qui s’est intensifié avec de nombreuses sessions supplémentaires tenues lors d’un hackathon regroupant les 12 équipes, les 11 et 12 mai 2023 à l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès.

Quatre équipes ont présenté des solutions dans l’agriculture durable, trois dans l’économie des ressources en eau, deux dans la gestion des déchets, une dans la mobilité durable, une dans la préservation de la biodiversité et une dans les biomatériaux, détaille-t-on.

Trois Prix ont été remis aux trois équipes gagnantes. Le premier, d’une valeur de 3 000 euros a été octroyé à l’équipe «Woolvironement» visant la valorisation des déchets de laine dans le traitement des eaux usées portée par Abdelkrim Boumegnane et Kaoutar Abdel-Mouttalib de Casablanca. Le second, d’une valeur de 2 000 euros, a été octroyé à l’équipe «Vertirocco» visant à l’intégration de l’agriculture aéroponique (vertical farming) au Maroc alors que le troisième (1 000 euros) a été octroyé à l’équipe «Greennov» visant la valorisation des biodéchets ménagers.