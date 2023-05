Raisins secs : Les importations marocaines multipliées par 20 en cinq ans

Tout en étant un producteur relativement important, la production marocaine suffisante pour satisfaire la demande du marché intérieur pousse le Maroc à importer les raisins secs. Selon EastFruit, le pays doit s'approvisionner en raisins secs à l'étranger et a déjà multiplié ses importations par plus de 20 au cours des cinq dernières années.

Les raisins secs sont désormais la huitième catégorie la plus importée parmi les fruits et légumes au Maroc, avec des volumes d'importation qui sont passés de 560 tonnes en 2017 à 13 000 tonnes en 2022.

Citant le FAO, la même source souligne que les superficies viticoles ont diminué au Maroc au cours des dernières années. Une baisse qui atteint plus de 12% au cours de la dernière décennie. Outre le déclin des superficies, le développement du tourisme et la croissance du marché intérieur ont été aussi les principales raisons de l'augmentation des importations de raisins secs.

EastFruit note aussi, en ce qui concerne la saisonnalité des importations de raisins secs au Maroc, qu’elles atteignent généralement un pic en juin-juillet, soit la période de vacances d'été et de déclin de l'offre locale.

L'Ouzbékistan et l'Iran ont été les principaux exportateurs de raisins secs vers le Maroc au cours des dernières années et représentaient ensemble plus de deux tiers du marché marocain des raisins secs importés en 2022. Le reste est principalement couvert par l'Inde et la Turquie, qui ont réussi à augmenter leurs exportations vers le royaume en 2022, avec des respectives de 1 300 et 1 600 tonnes, alors que les autres pays fournisseurs (Afrique du Sud, Chili, etc.) représentent des parts insignifiantes du marché marocain des raisins secs.