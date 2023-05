Charte de l’Investissement : Bank of Africa et l’AMDIE en conclave à Marrakech

Bank of Africa de BMCE Group a organisé, jeudi à Marrakech, sa deuxième rencontre régionale, en partenariat avec l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), articulée autour du thème «Le nouveau dispositif de la Charte d’Investissement». Cette rencontre intervient après une première rencontre tenue en mars dernier à Rabat marquant le lancement par Bank of Africa de son cycle de rencontres régionales, en partenariat avec l’AMDIE pour promouvoir la Charte d’investissement, et mettre en lumière les nouveautés de ce document, ainsi que les multiples dispositions visant la promotion et la facilitation de l’investissement. A travers cette initiative, Bank of Africa s’inscrit pleinement dans la dynamique induite par cette nouvelle Charte de l’Investissement.

Fidèle à la mission d’accompagnement des chantiers stratégiques de la transformation économique du Royaume, Bank of Africa a réuni lors de cette rencontre dans la cité ocre, des opérateurs économiques de la région Marrakech-Safi, occasion de leur présenter la nouvelle Charte d’Investissement et d’échanger, avec eux, autour du cadre incitatif qu’elle offre pour soutenir l’investissement privé. A cette occasion, nombre d’intervenants ont été unanimes à qualifier de «compétitive» cette nouvelle Charte de l’Investissement qui s’insère dans le sillage des réformes structurelles initiées, sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI, en matière de facilitation de l’acte d’investir et d’entreprendre.

Cette rencontre a permis d’apporter aux investisseurs les conseils et l’accompagnement nécessaire à la réussite de leurs projets, de leur exposer une palette de produits et services que met à leur disposition Bank of Africa. «A travers cette série de rencontres régionales et le partenariat stratégique avec l’AMDIE, Bank of Africa confirme, encore une fois, son rôle d’acteur économique et financier de référence dans l’accompagnement des entreprises, à travers un réseau bancaire au Maroc et dans 30 pays à l’international, dont 20 en Afrique», conclut-on.