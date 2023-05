L'Envoyée américaine contre le racisme et l’antisémitisme visite Essaouira

L’Envoyée spéciale du gouvernement américain pour combattre le racisme et l’antisémitisme aux Etats-Unis et dans le monde a entamé, jeudi une visite à Essaouira. Deborah Lipstadt s'est informée de la politique mise en œuvre par le Maroc dans ce domaine et pris à sa juste mesure l’ampleur de l’engagement de cette Cité millénaire en faveur des valeurs les plus universelles, dans la perspective de la mission que lui a confiée le Président américain, Joe Biden.

Lors de la première journée de son séjour de deux jours dans la Cité des Alizés, la diplomate américaine, qui a été accompagnée, notamment de André Azoulay, conseiller du roi et président fondateur de l'association Essaouira-Mogador, du gouverneur de la province, Adil El Maliki, du président du Conseil communal d’Essaouira,Tarik Ottmani, a visité l’espace Dar Souiri, qui vient de faire peau neuve, avant de se rendre à Bayt Dakira où, des explications exhaustives lui ont été présentées sur cette structure source de fierté de la Cité des Alizés et haut lieu de la mémoire judéo-marocaine devenu incontournable pour tout visiteur de la ville. Par la suite, Deborah Lipstadt a eu une rencontre interactive à Bayt Dakira, avec des jeunes acteurs associatifs et élèves membres des clubs de la tolérance et de la coexistence dans la diversité, créés au sein d'établissements scolaires de la Cité des Alizés. Les échanges ont porté sur des questions liées à la lutte contre l’antisémitisme et la haine, à la coexistence et au respect de l’autre dans sa différence.

Visiting the Abidari Ghafari School in Essaouira, where the children regaled us with recitals and songs in both Arabic and Hebrew.



I’m very pleased to experience first-hand how Morocco has highlighted it’s Jewish heritage and historical coexistence in its national curricula. pic.twitter.com/VdTFJGMuG8 — Ambassador Deborah Lipstadt (@StateSEAS) May 12, 2023

Dans l’après-midi, une visite a été effectuée à l’établissement scolaire Abi Dar Ghafari, où la diplomate a suivi un cours présenté aux élèves de la 6e année du cycle primaire dans le cadre de l’enseignement de l’histoire judéo-marocaine dans les manuels scolaires, fruit d'une convention de partenariat et de coopération conclue entre le ministère de l'Education nationale, l'association Essaouira-Mogador et le centre d'études et de recherches sur le Droit Hébraïque au Maroc pour la promotion des valeurs de tolérance, de diversité et de coexistence au sein des établissements scolaires et universitaires.