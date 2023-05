Crise sociale : La CDT annonce une marche nationale de protestation à Casablanca

La Confédération démocratique du travail (CDT) a annoncé l'organisation d'une marche nationale de protestation, dimanche 4 juin, à Casablanca en appelant à une participation massive. Dans un communiqué, la centrale syndicale a précisé que cette marche s'inscrit dans le contexte de la persistance des manifestations inquiétantes de la crise sociale au Maroc.

Une conséquence des «choix politiques, économiques et sociaux du gouvernement qui continue d'insister à porter atteinte au pouvoir d'achat des citoyens, éludant ses obligations sociales», poursuit le communiqué. La CDT y reproche aussi au gouvernement son «incapacité à activer l'augmentation générale des salaires», son plan pour la réforme des retraites qui «porte atteinte aux acquis» et son refus de réviser l’impôt sur les revenus ou de respecter les libertés syndicales et la résolution des conflits sociaux.

La confédération rappelle avoir alerté le gouvernement lors du round d'avril 2023 de l'aggravation de la situation sociale intolérable, du danger de continuer à ignorer et à se soustraire aux engagements et de la nécessité de prendre des mesures exceptionnelles pour faire face à la vague de prix élevés et pour répondre aux attentes de la classe ouvrière et du grand public. La centrale syndicale a renouvelé sa demande au gouvernement de «respecter ses engagements envers la classe ouvrière et l'ensemble des salariés, en accélérant la mise en œuvre des exigences de la Charte sociale et du contenu de l'accord du 30 avril 2022, notamment les mesures liées au respect libertés syndicales, améliorer les revenus, protéger le pouvoir d'achat, résoudre les conflits sociaux et ne pas affecter les pensions de la retraite».