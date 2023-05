Le Maroc expose ses atouts au Sommet mondial sur l’hydrogène

Le Maroc a pris part au Sommet mondial sur l’hydrogène, tenu du 9 au 11 mai à Rotterdam. La délégation marocaine était composée notamment Tarek Hamane, directeur général de Masen, Mohammed Yahya Zniber, président du Cluster Green H2 Maroc ef Nouhaila Nabil, directrice en charge des systèmes de production de l’hydrogène vert à Iresen, indique le Cluster Green H2 dans un communiqué.

L'événement a permis à la délégation marocaine de «présenter le rôle majeur que joue le Maroc dans cette nouvelle économie notamment à travers la présentation par Tarek Hamane de la politique des Energies Renouvelables et des développements qu’elle va induire». Mohammed Yahya ZNIBER a quant à lui exposé, lors d’une table ronde dédiée au Maroc, toutes les possibilités industrielles autour de la chaîne de valeur de l’hydrogène vert mettant en relief les opportunités de création d’une véritable voie de croissance dans l’intégration locale et notamment dans celles de la fabrication de composantes destinés aux différents équipements intervenant dans cette chaîne de valeur (Électrolyseurs, stations de dessalement, transport, stockage) mais aussi l’ouverture vers la chimie verte grâce à l’ammoniac mais aussi au méthanol qui est à la base de nombreux dérivés chimiques, détaille-t-on.

Au cours de cette même table ronde, Nouhaila Nabil a présenté les actions déroulées par le Maroc dans le domaine de la recherche et développement notamment à travers les différentes plateformes pilotes en cours d’élaboration entre l’OCP, l’UM6P et IRESEN dans le domaine des énergies, de l’hydrogène et l’ammoniac.

La délégation marocaine a eu différentes réunions notamment avec le maire de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, le président du Port de cette ville ainsi qu’avec le Directeur Général néerlandais de l’Energie et les responsables de l’Agence néerlandaise de l’entreprise (RVO), conclut le communiqué.