Algésiras-Tanger : Le navire Boraq d’Intershipping vendu aux enchères

L'Autorité portuaire de la baie d'Algésiras procédera, le 27 juin prochain à 11 heures, à la vente aux enchères publiques du navire Boraq, qui est amarré au quai Isla Verde depuis 2016, pratiquement sans activité depuis lors. Le navire assurait la traversée entre le port espagnol et celui de Tanger, dans le cadre de l’opération traversée du Detroit/Marhaba, rapporte Diario Area.

Le prix de base de la vente, selon le Journal officiel de l'Etat du 11 mai, sera de 3 200 000 euros, soit un peu plus que ce que l'entreprise Intershipping a payé en son temps - à la mi-mai 2016 - pour s'en emparer et le mettre en adjudication afin qu'il fasse partie de sa flotte pour l'opération de traversée du détroit de Gibraltar cette même année. Il l'a fait après quatre longues années passées à quai dans le port de Tanger, si bien qu'il a fallu entreprendre une révision majeure pour le rendre à nouveau opérationnel, détaille-t-on.

Il s'agit d'un navire rapide, d'une longueur de 72 mètres et d'une largeur de 17,50 mètres, pouvant accueillir 657 passagers et 70 véhicules. Et d’annoncer que la date limite de soumission des offres sera ouverte jusqu'au 9 juin 2023 à 14 heures, la documentation devant être remise en main propre au département des services juridiques de l'autorité portuaire.