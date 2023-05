Maroc : Les écoles sensibilisées aux dangers de baignade dans les retenues de barrages

L’Agence du bassin hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia se mobilise auprès des établissements scolaires. L'objectif étant d'attirer l’attention sur les dangers de la baignade dans les retenues des barrages, en partenariat avec les Académies régionales de l’éducation et de la formation de Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra et Béni Mellal-Khénifra. A cet effet, une caravane annuelle de sensibilisation est lancée à partir de jeudi 11 mai à 11h, à l’école primaire Bouguergouh (province de Settat), vendredi au collège Kid El Mekki (province de Benslimane) et au collège Chellalat (province de Mohammedia).

«En ciblant les élèves entre 12 et 16 ans, à travers la diffusion de la capsule réalisée par l’Agence du bassin hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia, nous comptons provoquer une discussion avec ces élèves pour les sensibiliser aux dangers réels encourus par la baignade dans les retenues des barrages et les inciter à s’en abstenir et à faire passer ce message dans leur voisinage et faire ainsi partie des citoyens acteurs positifs pour la sauvegarde des vies humaines», a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi.

L’agence souligne que les retenues des barrages sont des plans d’eau «présentant, en apparence, toutes les qualités d’un lac sans danger, peuvent se révéler des pièges redoutables : ils contiennent en effet de grandes quantités de vase qui peuvent "emprisonner" les nageurs et les attirer inexorablement vers le fond ; même s’il s’agit d’adultes, nageurs expérimentés».

Ainsi, l’objectif de diffuser la capsule «dans tous les établissements scolaires publiques et privés de la zone d’action de l’Agence via les clubs de l’éducation à l’environnement des AREFS».