Coupe arabe de Beach soccer : Le Maroc bat le Liban 9-5

La sélection nationale marocaine de Beach soccer a battu son homologue libanaise par 9 buts à 5, lors d'un match disputé jeudi à Djeddah, pour le compte de la première journée de la Coupe arabe de la discipline. Les buts des Nationaux ont été marqués par Souhail Besak, auteur d’un quintuplé, Anwar Ferendi (doublé), Zouhair Jabari et Badr Karshli (un but chacun).

La sélection marocaine a été versée dans le premier groupe, avec l'Arabie saoudite, la Mauritanie et le Liban, tandis que le deuxième groupe comprend Oman, la Palestine, le Kirghizistan et l'Égypte. Le troisième groupe est composé des Émirats arabes unis, de la Libye, du Koweït et des Comores. En match d’ouverture de la compétition, l’Arabie saoudite avait battu la Mauritanie (7-3).

La Coupe arabe de Beach soccer, organisée par l'Association arabe de football, est accueillie par la Fédération saoudienne du 11 mai au 20 mai à Djeddah. Les trois premières éditions de la Coupe ont été remportées par l'Égypte (2) et l'Arabie Saoudite (1).