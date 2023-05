Tourisme : Hausse de 238% des arrivées aux postes frontières au T1-2023

Le volume des arrivées aux postes frontières a atteint environ 2,9 millions de touristes au premier trimestre 2023 (T1-2023), en forte hausse de 238% par rapport à fin mars 2022, selon l’Observatoire du tourisme. Cette évolution se répartit entre les touristes étrangers (TES) avec une hausse de 334% et les Marocains résidant à l'étranger (MRE) avec 167, ressort-il des statistiques de l'Observatoire du mois de mars 2023.

Par rapport au premier trimestre 2019, les arrivées de touristes ont affiché une hausse de 17% au T1-2023 ( 47% pour les MRE et -1% pour TES). Par marchés émetteurs, l'Espagne et le Royaume-Uni ont affiché une augmentation importante par rapport au premier trimestre 2019 de 45% et 28% respectivement. Les États-Unis et l'Italie ont également connu une hausse par rapport à fin mars 2019 de 5% et 9% respectivement.

En revanche, les marchés allemand, hollandais et belge ont connu des baisses importantes de 39%, 34% et 28% respectivement par rapport au premier trimestre 2019.