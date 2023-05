Tinghir : Des ateliers de sensibilisation contre le mariage des mineurs

Des ateliers de sensibilisation contre les effets négatifs du mariage des mineurs viennent d'être organisés au profit de plusieurs lycéens des communes territoriales d’Assoul et d’Ait Hani, dans la province de Tinghir, à l’initiative de la direction provinciale de la Santé et de la Protection sociale. Ces ateliers s’inscrivent dans le cadre des activités de sensibilisation sur «Les effets négatifs du mariage des mineurs et la relation de ce phénomène avec l’effectivité du droit à la santé et à l’éducation», organisées en partenariat avec la Commission régionale des droits de l’Homme (CRDH) à Drâa-Tafilalet et la direction provinciale de l’Education nationale à Tinghir.

Selon un communiqué de la direction provinciale de la Santé et de la protection sociale à Tinghir, les ateliers organisés ont été une occasion d’expliquer aux élèves que le mariage des mineures constitue une violation des droits humains qui a des conséquences négatives aussi bien sur les filles mineures que sur la société en général, ainsi que d’exposer les stratégies déployées à l’échelle internationale et nationale pour lutter contre ce phénomène. Il a été question ainsi des causes et de effets psychologiques, sociaux et physiques du mariage des mineurs, en matière notamment d’éducation, de santé, de nutrition, de participation au marché du travail, d’autonomisation et de prise de décision.

L’accent a été mis, dans ce cadre, sur les causes du mariage des mineures qui, selon les organisateurs, la résultante d’une série de facteurs économiques, sociaux et communautaires qui représentent une barrière réelle au développement et à l’équité sociale et territoriale.