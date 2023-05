Le gouvernement marocain appelle les banques à accompagner les importateurs de diesel russe

L’exécutif Akhannouch invite les banques à accompagner les investisseurs marocains souhaitant importer du diesel russe, au motif qu’ «il y a des difficultés». Un appel signé, jeudi 11 mai, par le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas.

«Le gouvernement traite cette question au même titre que les autres dossiers liés à l'importation. Il n’y a pas de lois interdisant l’importation du diesel russe», a-t-il précisé. Baïtas a rappelé que Aziz Akhannouch «a déjà abordé ce dossier», faisant référence aux déclarations faites par le chef du gouvernement lors de son passage du lundi 8 mai à la Chambre des représentants. «Il n’y a aucun problème à importer des produits russes», a-t-il martelé.

Pour rappel, en mars dernier à l'occasion d'une réunion de la Commission des Finances, le président du groupe RNI à la Chambre basse du Parlement, Mohamed Ghayate, avait révélé que des représentants de sociétés distributrices de carburants avaient demandé d'«accompagner financièrement» leurs opérations d’importations du gasoil russe, dans une lettre adressée au wali de Bank Al Maghrib.

Au cours du mois de mars, le Maroc a représenté 12% de toutes les livraisons de diesel russe, devant la Tunisie et l’Algérie qui ont importé respectivement 10% et 8%, selon les décomptes de l’agence russe analytique Naans-média. Au total, les trois pays maghrébins ont importé 30% du carburant en provenance de Russie. Le volume le plus important (33%) a été acheté par la Turquie.