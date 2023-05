Naples : Un Marocain entre la vie et la mort suite à une violente agression

Un Marocain de 48 ans a été battu à mort, mercredi 10 mai en fin de soirée, peu avant minuit, dans le quartier de Porta Nolana de Naples. Selon la presse italienne, une première reconstitution de l'incident indique que le Marocain a été attaqué à coups de pied et de poing par des inconnus alors qu'il se trouvait dans le quartier de Porta Nolana.

On ne sait pas pour l'instant ce qui a déclenché cette violente bastonnade, ni combien étaient les assaillants. L'homme a subi une grave blessure à la tête et son pronostic vital est engagé. Les carabiniers du poste de Naples-Barra, qui se sont rendus aux urgences de l'hôpital del Mare où le blessé est arrivé en code rouge, mènent actuellement l'enquête. Le Marocain, actuellement hospitalisé sous surveillance intensive, se trouve entre la vie et la mort.

Mardi 9 mai, dans la même zone, à Porta Nolana, des agents du Bureau général de prévention de la préfecture de police de Naples sont intervenus à la suite de coups de feu dans la Via del Carmine et la présence de personnes armées dans un immeuble de la Via Chioccarelli, selon la même source.

Une semaine plus tôt, un homme a été poignardé via Stendhal, à quelques pas de l'arrêt Toledo de la ligne 1, dans la ville de Naples. Elle aurait reçu deux coups de couteau, l'un dans le dos et l'autre dans le côté gauche de la côte.