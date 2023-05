New York : Le Maroc célèbre la Journée internationale de l’arganier à l’ONU

Le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et la représentation permanente du Maroc auprès de des Nations unies ont tenus, le 10 mai 2023, la célébration de la Journée internationale de l’arganier au siège de l’organisation à News York (Etats-Unis). Les festivités ont été marquées par le mot d’ouverture, à partir du Maroc, du ministre Mohamed Sadiki.

Le 10 mai est une occasion de mettre en exergue les efforts nationaux pour promouvoir cet arbre endémique, patrimoine culturel immatériel de l’humanité, source de développement durable, indique un communiqué du département. Dans un contexte de stress hydrique, l’arganier est aussi un véritable symbole de résilience, connu pour son rôle dans la préservation des sols, de la lutte contre la sécheresse et dans l’adaptation aux dérèglements climatiques. Dans ce sens, une présentation des efforts nationaux pour promouvoir le secteur de l’arganier a été faite par Brahim Hafidi, directeur général de l’ANDZOA.

Ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale a présidé les échanges avec la participation d’intervenants onusiens et de plusieurs organismes internationaux, notamment, la vice-secrétaire générale de l’ONU et présidente du groupe des Nations unies pour le développement durable, le président de l’Assemblée générale des Nations unies, les directeurs et représentants de l’UNESCO auprès de l’ONU, le représentant de l’ONU Femmes, le directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et la directrice de la programmation, Fonds vert pour le climat et le représentant de l’OMS. Cette célébration a également connu la participation des ambassadeurs de plusieurs pays auprès de l’ONU.

Les travaux de cette séances ont été suivis de l’inauguration d’une exposition artistique et photographique, qui se tient du 10 au 25 mai au siège de l’ONU. Cet espace propose une familiarisation avec l’arganeraie et son écosystème. L’occasion a été aussi de faire une découverte gustative, lors d’une réception immersive, avec des mets marocains cuisinés à l’huile d’argan et une découverte des produits des coopératives locales.