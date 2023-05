Les Trophées Marocains du monde tiennent leur 5e édition à Marrakech

La Fondation Trophées Marocains du monde et BM Magazine organisent la cinquième édition des Trophées Marocains du monde (TMM), du 12 au 14 mai au Palace Es Saadi à Marrakech. Cet évènement se veut un hommage aux membres de la communauté marocaine à l’étranger, tout en changeant le regard sur les MRE et en établissant des ponts entre les Marocains d’ici et d’ailleurs. Pour cette édition, 18 nominés dans 6 catégories issus des Etats-Unis, de Grande-Bretagne, de Belgique, de Suisse, d’Allemagne, d’Espagne et de France ont été retenus.

Le jury, présidé par Ilham Kadri, PDG de Solvay, annoncera les gagnants pendant cet évènement. Les nominés ont été sélectionnés dans six catégories : politique, monde de l’entreprise, société civile, art et culture, recherche scientifique et sport. Ils seront départagés par les membres : Hamid Bouchikhi, une des sommités dans le domaine du management, Karim Basrire, membre du dureau exécutif de MeM by CGEM, Mohamed Elassri, chargé de mission aux JO Paris 2024 et ex-champion de judo et Amale Daoud, rédactrice en chef de BM Magazine.

«Un autre moment fort de TMM sera la conférence qui aura lieu samedi 13 mai à 10h30. La thématique de cette édition est «Nouvelle génération de Marocains du Monde : Dynamiques et attentes». Les intervenants au panel débattront des mutations des communautés marocaines à l’étranger et des transformations du lien avec le pays d’origine», a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi. «Il sera question des aspirations de ces générations montantes et des défis que le Maroc doit relever pour y répondre», ajoute la même source.

Selon les organisateurs, «TMM s’impose désormais comme un rendez-vous de débats, d’échanges et de networking entre les Marocains du Monde aux parcours émérites et le Maroc où un vibrant hommage leur est rendu. Il est organisé par la Fondation Trophées Marocains du Monde et BM Magazine, le magazine d’ici et d’ailleurs».