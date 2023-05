Maroc : Des experts MRE en aéronautique transfèrent leurs compétences aux étudiants

L’Ecole nationale des sciences appliquées de Tétouan, l’Université Abdelmalek Essaadi et le Réseau des experts marocains d’Amérique du Nord en Aéronautique (EMAN Aerospace) organisent la cinquième édition de l’université d’été en aéronautique SkillUP’23, du 8 au 13 mai 2023 à la faculté Ossoul Eddine. L’évènement est placé sous le thème de «compétences marocaines d’ici et d’ailleurs : Tous ensemble pour contribuer au développement d’un savoir-faire de pointe en aéronautique au Maroc».

Cette initiative est soutenue par le Centre national de la recherche scientifique et technique (CNRST) et du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME). Elle s’inscrit dans «une démarche de transfert du savoir dans le secteur de l’aéronautique au Maroc» en faveur des étudiants, enseignants-chercheurs, ingénieurs, techniciens, cadres d’entreprises et entrepreneurs désireux d’approfondir ou de mettre à jour leurs savoirs.

Dans ce cadre, «quinze experts marocains de haut niveau opérant au sein de l’industrie au Canada, aux Etats-Unis, en Allemagne et aux Emirats arabes unis feront le déplacement et animeront avec leurs collègues du Maroc une série de conférences, d’ateliers et d’activités pratiques», a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi. «Outre l’émergence de nouvelles compétences et expertises, cette initiative ambitionne de favoriser des échanges fructueux entre les différents intervenants et acteurs de l’industrie au Maroc, notamment dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma», ajoute la même source.

Cette initiative intervient dans le contexte du débat national amorcé suite au discours royal du 20 août 2022, à l’occasion du 69ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, portant sur la mobilisation des Marocains du monde dans le processus de développement du Maroc.