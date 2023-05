Maroc-Belgique : 2M et la RTBF scellent un accord de partenariat

La deuxième chaîne nationale 2M et la Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF) belge ont conclu, mercredi à Casablanca, un accord pour renforcer leur partenariat. Signé par Faycal Laaraichi, PDG de la SNRT et de Soread 2M, et Jean-Paul Philippot, administrateur général de la RTBF, en présence du ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, l'accord permettra aux deux médias de renforcer leurs échanges sur plusieurs volets comme la co-production, le digital ou encore la formation.

Le partenariat couvre plusieurs domaines dont la formation et partage des expériences dans le secteur de l'information, du digital et des médias de la télévision et de la radio et l'échange de programmes et de contenus. Il porte aussi sur la collaboration sur des projets sociaux et culturels qui peuvent intéresser le Maroc et la Belgique.

«L'objectif est de permettre, à travers nos médias respectifs, aux Belges de mieux connaître le Maroc et aux Marocains de mieux connaître la Belgique. Il peut s'agir de coproduction, notamment de documentaires, chose que nous faisons avec la télévision belge», a déclaré Salim Cheikh, directeur général de 2M.