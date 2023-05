Algérie : Le Parlement européen condamne la détention de journalistes

La plénière du Parlement européen a adopté, ce jeudi 11 mai, une résolution sur «la liberté de presse et la liberté d’expression, cas du journaliste Ihsane El Kadi». Le texte, qui a fait hier l’objet d’un débat, a été déposé par cinq groupes d’eurodéputés : le Parti populaire européen, les Sociaux-démocrates, Renew Group, les Verts et le Groupe des Conservateurs et Réformistes.

La résolution, adoptée par une écrasante majorité (536 pour, 4 contre et 18 absentions), appelle les autorités algériennes à libérer le journaliste Ihsane El Kadi, condamné à cinq ans de prison dont 3 fermes, ainsi que les autres professionnels des médias emprisonnés.

Pour rappel, la sous-commission des droits de l’Homme au Parlement européen avait organisé, le 21 mars en coordination avec la délégation des relations avec les pays du Maghreb, placée sous la tutelle de Josep Borrell, un débat public sur la situation des droits de l’Homme en Algérie.

Le Plénière du Parlement avait appelé, le 19 janvier dans une résolution, le Maroc à libérer les journalistes détenus.