Le roi Salmane adresse un message écrit au roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI et le roi Salmane. / DR

Le roi saoudien Salmane ben Abdelaziz Al Saoud a adressé un message écrit au roi Mohammed VI, avec une invitation à participer à la 32e session ordinaire de la réunion du Conseil de la Ligue arabe, qui se tiendra en ce mois de mai, en Arabie saoudite. Selon l'agence de presse saoudienne, le message a été remis par l'ambassadeur saoudien au Royaume du Maroc, Abdullah bin Saad Al Ghurairi, lors d'une audience que lui a accordée le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita.

Selon la même source, lors de la réception, l'ambassadeur et le ministre ont passé en revue les relations fraternelles entre les deux pays frères, et les moyens de les renforcer et de les développer dans divers domaines.