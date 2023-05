Midparc : Hexcel inaugure l’extension de son site de production de nids d’abeille usinés

Le groupe Hexcel a inauguré mercredi, en présence de Ryad Mezzour, ministre du l’Industrie et du commerce, l’extension de 13 000 m2 de son site de fabrication de nids d’abeille usinées de Casablanca initialement inauguré en 2018. Ce nouveau bâtiment adossé à l’usine existante dans la zone industrielle de Midparc permet de porter la superficie du site à 24 000 m2 avec un objectif global de 400 employés d’ici à 2026, indique le ministère dans un communiqué.

Hexcel Casablanca transforme depuis sa création en 2018, les matériaux de nids d’abeilles légers en pièces usinées pour renforcer des structures d’avions, les nacelles de moteurs et les pales d’hélicoptères. Cette extension d’un montant d’environ 30 millions de dollars, fait partie du programme d’investissement d’Hexcel global développé pour diversifier et sécuriser la chaîne d’approvisionnement au niveau mondial.

Avec son projet d’installation de panneaux solaires sur le site visant à couvrir plus de 20% de la consommation annuelle d’électricité de l’usine, Hexcel poursuit son engagement en faveur du développement durable pour atteindre ses objectifs RSE 2030, ajoute la même source.

«La proximité et la confiance de nos clients, le soutien des autorités locales, la qualification de la main d’œuvre et l’écosystème aéronautique de Casablanca ont été des atouts majeurs dans la réussite de notre projet», a déclaré Thierry Merlot, président d’Hexcel aéronautique Europe, Asie Pacifique, Moyen Orient, Afrique & Industrie, cité par le communiqué. «Le projet d’extension du groupe Hexcel est sans équivoque une preuve du succès de son implantation au Maroc et un fort signe de la dynamique actuellement en marche dans l’industrie aéronautique nationale. C’est une étape importante pour cette industrie : le projet contribuera au renforcement de l’intégration locale des métiers à plus forte valeur ajoutée tout en répondant au défi d’assurer la décarbonation du secteur», estime pour sa part Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce.