Robotique : Le Maroc remporte six prix lors du 14ème Championnat arabe au Qatar

Le 14ème Championnat arabe de robotique arabe de robotique a pris fin lundi dans l'État du Qatar. Les équipes marocaines ont remporté des prix pour leur parcours remarquable tout au long de la compétition.

Dans la catégorie Challenge, l'équipe Ecolos Builders a remporté la première place dans la catégorie du projet scientifique, tandis que l'équipe AMT Challengers a remporté la troisième place dans la même catégorie, indique un communiqué de presse parvenu à Yabiladi. L'équipe Subrotic a remporté la première place pour les valeurs fondamentales de la compétition, tandis que l'équipe Avatar a remporté la deuxième place dans la catégorie de conception de robots. En ce qui concerne la catégorie Explore, l'équipe Ecotec Kids a remporté le prix du troisième meilleur poster, tandis que l'équipe Coding heroes a remporté le prix du troisième meilleur design.

«Ces équipes ont réussi à se qualifier pour la compétition arabe grâce à un parcours remarquable dans les compétitions régionales et nationales organisées par l'association LOOP pour les sciences et la technologie en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et du sport, leur permettant ainsi d'obtenir des places qualificatives pour cette édition», ajoute la même source.

Le communiqué rappelle que le Maroc accueille cette année l'édition de la compétition internationale de robotique ouverte à Marrakech du 18 au 22 mai, une étape importante pour continuer à confirmer la réputation du Maroc dans le domaine de la robotique éducative en accueillant des équipes provenant de plus de 50 pays.