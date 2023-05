CAN U17 : Des médias algériens avancent un «arbitrage douteux» pour justifier la défaite face au Maroc

Le Maroc a brillamment remporté, mercredi soir à Constantine, son duel face à l’Algérie pour le compte des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans, par 3 à 0. Après la fin de la rencontre, des médias algériens se sont empressés de pointer du doigt un «arbitrage douteux» pour justifier la défaite des jeunes Fennecs face aux Lionceaux.

Sur la chaîne Echorouk TV, un analyste à dénoncé la prestation de l’arbitre principal. «Il est incompétent pour diriger ce match», a-t-il estimé, en déplorant aussi que l’arbitre n’ait pas accordé un pénalty à l’équipe algérien.

Même son de cloche auprès du site Fennec Football. «L’un des joueurs des Verts a été grièvement touché à la cheville dans la surface marocaine, mais aucune sanction n’a été donnée», écrit la publication. Et d’ajouter que «ce pénalty aurait pu débloquer totalement la situation et relancer le match pour les Fennecs, qui étaient menés au score. D’autant plus que plus tôt lors de la rencontre, une action très dangereuse des Lions de l’Atlas aurait pu finir en carton rouge, mais l’arbitre a décidé de faire l’impasse».

En revanche, l’entraineur algérien Arezki Remmane a reconnu, lors de la conférence de presse ayant suivi la rencontre, la défaite de son équipe et a félicité l’équipe marocaine. Pour sa part, le sélectionneur marocain, Said Chiba, n’a pas souhaité répondre aux nombreuses questions des journalistes portant sur son évaluation de la prestation des jeunes Fennecs. «Par respect, je laisse à la partie algérienne d'évaluer le rendement de ses joueurs, mais j’invite les médias à être cléments avec ces jeunes» algériens, a-t-il souligné.

Cette victoire permet aux Lionceaux d’assurer leur présence au Mondial 2023 des moins de 17 ans, prévu du 19 novembre au 2 décembre 2023. Après avoir retiré au Pérou l’organisation de la compétition, la FIFA n’a pas encore annoncé le nom du prochain pays hôte.



En septembre 2022 à Oran, les jeunes Fennecs de moins de 17, sous la direction du même entraineur Arezki Remmane, avaient remporté la Coupe arabe des moins de 17 ans face aux Lionceaux. C'était lors d'un match marqué par de «violentes agressions dont ont été victimes les membres de l’équipe marocaine U17», avait condamné la Fédération royale marocaine de football (FRMF), dans une lettre de protestation adressée à l’Union arabe de football (UAFA).