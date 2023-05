Maroc - Etats-Unis : Accord de jumelage entre Laâyoune et Hollywood city

Un accord de jumelage entre Laâyoune et la ville Hollywood dans l’Etat de Floride (Etats-Unis) a été signé, mercredi à Laâyoune. L’acte a été paraphé par le président du conseil municipal, Moulay Hamdi Ould Errachid et le maire de la ville de Hollywood, Josh Levy.

L’accord «ouvre des perspectives prometteuses pour la consolidation des liens de partenariat dans les différents secteurs dont le tourisme, l’environnement, la culture, les arts, la recherche académique et le développement durable, en plus du partage d’expertises et du renforcement de la coopération».

«Cet accord marque le début d’une relation plus étroite entre les deux villes dans les domaines économiques et culturels», s'est félicité M. Levy à l’issue de la cérémonie de signature du jumelage. Pour sa part, son homologue marocain, Hamdi Ould Errachid a rappelé que cet accord intervient suite à la décision, du 10 décembre 2020, des Etats-Unis de reconnaître la marocanité du Sahara.

La délégation américaine, conduite par Josh Levy, est arrivée, lundi soir à Laâyoune. Mardi, elle s’est réunie avec le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra et a visité des unités industrielles dans la capitale du Sahara.