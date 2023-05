Melilla ouvre une représentation auprès de l’Union européenne

Le président de Melilla, Eduardo de Castro a signé l’acte de l’ouverture d’une représentation de la ville au siège de la délégation permanente de l’Espagne auprès de l'Union européenne. La cérémonie, organisée lundi, a connu la présence du ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, rapportent des médias ibériques.

Selon l'accord conclu entre le ministère et la présidence de Melilla, le bureau a le statut d’«une unité administrative qui dépend organiquement et fonctionnellement de la présidence de la ville, avec la possibilité de déléguer des fonctions, dans certains cas à des membres du gouvernement de la ville», précisent les mêmes sources. Cette inauguration est à même d’assurer «que la voix de Melilla soit entendue et prise en compte dans l'Union européenne», ont déclaré des sources gouvernementales officielles.

«C'est une immense joie d'annoncer que notre ville aura son propre siège au sein de la représentation permanente de l'Espagne auprès de l'Union européenne. C'est une étape fondamentale garantissant à notre ville d'être son propre interlocuteur direct avec l'Union européenne», s’est félicité De Castro dans des déclarations à la presse.

Les régions autonomes de Madrid, Aragon, Les Asturies, Castille-Leon, Castille-La Mancha et la Rioja ont déjà ouvert des représentations auprès de l’Union européenne.