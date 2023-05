Attentats du 16 mai : Un rassemblement mardi devant la Stèle commémorative à Casablanca

L'Association marocaine des victimes du terrorisme (AMVT) a appelé, cette semaine, à un rassemblement devant la Stèle commémorative, sur la Place Mohammed V de Casablanca, mardi 16 mai 2023 à 18h30. Dans un communiqué, l'ONG présidée par Soad El Khammal, qui a perdu son fils et son époux dans les attentats du 16 mai 2003 à Casablanca, indique que des jeunes acteurs associatifs, culturels, sportifs, des représentants des trois religions, des artistes… se joindront à ce rassemblement «de la mémoire, du refus de la haine et de la sensibilisation des nouvelles générations».

«Il y a 20 ans Casablanca -et le Maroc tout entier- se réveillaient dans le deuil, la peine et l’horreur. Une série de 5 attentats suicides faisait 33 morts et une centaine de blessés. Les terroristes, de très jeunes Marocains - entre 20 et 25 ans – endoctrinés, embrigadés, avaient visés la Casa de España, l’hotel Farah, le cimetière juif, le Cercle de l’Alliance, le Consulat de Belgique…», rappelle-t-elle dans un communiqué.

La même source note aussi qu'«une semaine après, une immense Marche de refus du terrorisme - forte d’un million de participants - déferlait sur Casablanca sous le slogan "Matqish Bladi", créé par un petit noyau de personnes engagées» et que «le 24 avril 2004, SM le Roi et le président du gouvernement espagnol José Luis Zapatero inauguraient une stèle à la mémoire des victimes, sur la place Mohammed V à Casablanca».

«20 ans plus tard, le devoir de mémoire nous commande d’être aux côtés des familles des victimes. Soyons présents pour leur exprimer notre solidarité, notre soutien et notre compassion», conclut l'ONG.