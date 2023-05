Migration : Le Conseil de l'Europe demande à l'Espagne de revoir sa coopération avec le Maroc

Le Conseil de l'Europe a demandé à l'Espagne de «revoir sa coopération avec le Maroc» en matière de contrôle des frontières. Dans un rapport publié mercredi et repris par l'agence EFE, l'instance a également appelé Madrid de «suspendre toute activité commune conduisant à des violations des droits de l'Homme» avec Rabat.

Ce rapport est élaboré par la Commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, Dunja Mijatovic, à l'issue d'une visite effectuée en Espagne et notamment à Melilla en novembre dernier. Il évoque comme motifs «la gravité de ce qui s'est passé lors du franchissement en masse de la clôture de Melilla le 24 juin et à d'autres occasions».

Selon EFE, le rapport «porte un diagnostic particulièrement sévère sur les événements et appelle à des changements radicaux dans la gestion de l'immigration, en particulier dans la ville autonome de Melilla et à Ceuta». Dunja Mijatovic y demande ouvertement au gouvernement espagnol d'ordonner aux forces de l'ordre «d'agir conformément aux normes internationales en matière de droits de l'Homme lors de la détention de migrants aux frontières de Ceuta et Melilla, ce qui inclut "l'interdiction explicite" de procéder à des expulsions immédiates».