Sénatrice de VOX : «Si le Maroc se met en colère, il nous enverra une nouvelle invasion migratoire»

La sénatrice VOX de Ceuta, Yolanda Merelo a demandé ce mercredi au gouvernement espagnol, lors de la séance au Parlement, s'il allait «poursuivre sa politique d'ouverture des frontières» avec le Maroc. Lors de son intervention, l’élue du parti d’extrême droite a dressé un réquisitoire contre l’exécutif espagnol et le Maroc.

Elle a ainsi accusé le gouvernement d'avoir «détruit» les quartiers. «Vous ne voulez pas le voir de votre position privilégiée, parce que vous sortez avec des gardes du corps et que vous vivez protégés dans des zones résidentielles aux murs élevés. Mais vous n'êtes pas dans les quartiers, avec les travailleurs, où la peur augmente et la sécurité diminue», a-t-elle avancé. Yolanda Merelo a averti que les Espagnols «constatent qu'il est possible d'entrer en Espagne en attaquant la police, tandis que le gouvernement détourne le regard».

La sénatrice de VOX s’est interrogée pourquoi l’exécutif espagnol «n’utilise pas tous les moyens pour protéger les frontières». «La seule façon trouvée de contenir l'entrée d'immigrants illégaux par la frontière sud est de se rendre au Maroc, de changer sa position sur le Sahara, et d'accepter qu'ils (les Marocains, ndlr) revendiquent les villes de Ceuta et Melilla comme étant les leurs», a-t-elle dénoncé. «Si le Maroc se met en colère, il nous enverra une nouvelle invasion migratoire», a-t-elle mis en garde.

Yolanda Merelo a également avancé que «les arrestations et les enquêtes impliquant des étrangers ont augmenté de plus de 20% depuis le début de l’année», appelant le gouvernement à expliquer ce chiffre et accusant le ministère espagnol de l’intérieur de publier des données «incomplètes». Elle a aussi repris un tas de fake news et de clichés sur les migrants en avançant qu’une fois en Espagne, ils «gagnent leur vie de la pire façon possible, c’est-à-dire la prostitution, la délinquance et le commerce illégal».