Maroc-Portugal : La 14e réunion de haut niveau ce vendredi à Lisbonne

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch est attendu, vendredi à Lisbonne, pour présider avec son homologue portugais António Costa, la 14e réunion de haut niveau Portugal-Maroc. Une rencontre qui permettra ainsi de reprendre les sommets entre les deux pays, suspendus en raison de la pandémie de Covid-19, rapporte la presse portugaise. Citant un rapport de la Primature, la même source rappelle que les deux pays célèbrent, l’année prochaine, les 250 ans du Traité de paix et le 30ème anniversaire du Traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération.

Quant à l’ordre du jour de ce sommet des gouvernements, l’exécutif de Lisbonne indique que l’objectif est de promouvoir «un partenariat stratégique entre deux pays dont les liens historiques sont liés à un niveau élevé de coopération politique, économique et culturelle». «La réunion, consacrée aux domaines de la connaissance, de la cohésion sociale et du développement économique, abordera des sujets tels que les connexions électriques et la mobilité de la main-d’œuvre. Plusieurs documents juridiques seront également signés pour renforcer les relations bilatérales, et un forum économique se tiendra le même jour», ajoute la même note.

Le dernier sommet entre les gouvernements du Portugal et du Maroc a eu lieu en décembre 2017 à Rabat, où 12 accords de coopération bilatérale ont été signés. Des accords qui «reflètent bien l’intensité» des relations politiques et économiques entre les deux pays, a déclaré António Costa lors d’une conférence de presse.

Le Premier ministre portugais a estimé que la proximité et l’interdépendance économique croissantes entre le Portugal et le Maroc constituent un facteur stratégique central pour l’avenir des deux pays, tant sur le plan de la sécurité que sur celui des relations euro-africaines. «Pour le Portugal, le Maroc est le pays où commence l’Afrique. Pour le Maroc, le Portugal est le pays où commence l’Europe. La capitale la plus proche de Lisbonne est Rabat», a-t-il déclaré, faisant référence à la proximité géographique des deux pays.