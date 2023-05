Maroc : Le ministère du Transport travaille sur l’opération Marhaba 2023

Le volume du trafic maritime au Maroc a dépassé les 195 millions de tonnes en 2022, a indiqué mardi à la Chambre des représentants, le ministre du transport et de la logistique, Mohamed Abdeljalil. Dans une intervention devant les membres de la Commission des infrastructures, de l'énergie, des mines et de l'environnement, il a précisé que le trafic portuaire en 2022 a été dominé par l'activité du transbordement à hauteur de 43% avec un volume totalisant les 85 millions de tonnes, suivie par les importations (34 %), les exportations (18 %), le cabotage maritime (4 %) et enfin l'approvisionnement en carburant des navires avec seulement 1%.

Dressant le bilan de l'opération «Marhaba 2022», il a fait savoir que les ports nationaux ont enregistré durant la période du 15 juin au 15 septembre un trafic qui se chiffre à 3,2 millions de voyageurs et 558 000 véhicules, réalisé par une flotte de 33 bateaux reliant les ports marocains et européens, notant que le port de Tanger Med s'est adjugé la part du lion avec 59% du volume des passagers, contre 21% pour le port de Tanger ville et 19% pour le port de Nador.

En vue de réussir l'opération «Marhaba 2023», Mohamed Abdeljalil a assuré que son département planche sur l'élaboration de plan concernant la flotte et la programmation des voyages, le renforcement de l'offre et la diversification des points de transit, outre l'effort de veiller à ce que les bateaux respectent scrupuleusement le cahier des charges et les normes internationales en matière de sécurité et sûreté maritimes. Il a fait état, à ce propos, de la mobilisation de 33 bateaux de neuf compagnies différentes assurant l'ensemble des liaisons entre les ports marocains et ceux de l'Espagne, de France et d'Italie pour un total de 538 traversées maritimes hebdomadaires et une capacité estimée à 500 000 passagers et 136 000 véhicules par semaine.

Le ministre a également assuré que son département œuvre activement à garantir le succès de cette opération avec l'ambition d'améliorer les prestations publiques fournies aux membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger lors de leur retour au pays et ce, en coopération avec le Comité maritime national, le Comité maritime mixte maroco-espagnol, le Comité national de l'opération de transit ou encore le Comité mixte maroco-espagnol chargé de la préparation de l'opération de transit.