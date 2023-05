Maroc : 22 762 ha de superficie forestière ravagés par le feu en 2022

Les superficies brûlées au Maroc au cours de l'année 2022 sont faibles en comparaison avec les superficies sinistrées dans des pays similaires et voisins et même avec la superficie menacée par les incendies, a indiqué, mardi à Rabat, le directeur de l'Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), Abderrahim Houmy. Intervenant lors de la réunion du Comité directeur de prévention et de lutte contre les incendies de forêts, consacrée à la présentation du bilan et des enseignements dégagés des incendies de forêts au cours de l'année 2022, il a indiqué que l'année écoulée a enregistré près de 500 incendies, touchant 22 762 ha de superficie forestière parcourue par le feu, dont 37% constituée d'arbustes, de formations herbacées et d'Alfa.

S'agissant de la répartition géographique des incendies, la plus grande pression est toujours enregistrée au niveau de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima avec 188 départs de feu et une superficie incendiée de 18 704 ha, suivie par la région de Fès-Meknès (99 départs de feu et une superficie touchée de 1 775 ha), a-t-il relevé lors de cette réunion qu'il a présidé.

Cette évaluation est l’occasion de faire le point sur toutes les contraintes liées à la lutte contre les incendies ainsi que sur les mesures nécessaires à la préparation de la saison en cours, a-t-il noté lors d'une déclaration à la presse, appelant à faire preuve de plus de vigilance pour préserver le patrimoine forestier, les biens et les personnes.

Pour sa part, le président par intérim du Centre national de gestion des risques climatiques forestiers (CRCF), Fouad Assali, a relevé qu'au titre de l’année en cours, un total de 65 incendies a été enregistré au niveau national, ajoutant que les participants à cette réunion ont étudié les mesures à prendre au niveau de la prévention, de la prédiction et de l’alerte, en plus de la coordination et la lutte contre les incendies par les voies aériennes ou terrestres. Après avoir mis en avant le rôle central des campagnes de sensibilisation, il a affirmé que le facteur humain est à l'origine de 95% des incendies déclarés au niveau national, en particulier les catégories de population ayant un contact étroit avec la forêt, qui sont appelés, à cette occasion, à informer rapidement les autorités locales de tout sinistre pour une extinction efficace des feux.

A rappeler que l'ANEF a mobilisé un budget de 200 millions de dirhams au titre de l'année 2023 pour la prévention et la lutte contre les incendies de forêts.