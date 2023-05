La justice espagnole refuse l’extradition d’un Marocain accusé de terrorisme

Le Marocain Said Ben Iazza, condamné à huit ans de prison pour participation indirecte dans les attentats de Barcelone et Cambrils, du 17 et 18 août 2017, ayant fait 16 morts et 141 blessés, ne sera pas extradé vers le Maroc. La justice espagnole a rejeté une demande en ce sens formulée par le ministère de l’Intérieur.

La «condamnation n’est pas encore définitive», a indiqué la Chambre pénale du Tribunal de l’Audience Nationale de Madrid pour justifier sa décision, rapporte Europa Press. La Cour répond, ainsi, favorablement à des requêtes présentées par des magistrats et le parquet, qui se sont opposés à l’extradition.

Le ressortissant marocain a été condamné à huit ans de prison pour collaboration avec une organisation terroriste. Cependant, il est en liberté provisoire depuis septembre 2021, puisqu’il a purgé quatre ans en détention préventive, soit la durée maximale prévue par la loi. Aussi, sa condamnation n’est pas encore définitive.

Pour rappel, la justice espagnole a autorisé cette année l’extradition de Driss Oukabir, un autre Marocain impliqué dans les attentats de Barcelone et Cambrilis, pour qu’il purge sa peine de 36 ans au Maroc.