Mocro Maffia : L’avocate de Ridouan Taghi, Inez Weski, en détention pour encore un mois

La chambre du conseil du tribunal de Rotterdam a décidé de prolonger la détention préventive de Me Inez Weski pour encore un mois, après que l’avocate a été détenue depuis deux semaines. Chargée du dossier de Ridouan Taghi, lui-même tête pensante de la mafia marocaine aux Pays-Bas (Mocro Maffia), la pénaliste est soupçonnée de violation du secret professionnel et de participation aux activités d’une organisation criminelle, impliquée dans le trafic international de drogue et de blanchiment d’argent. La justice lui reproche notamment ses liens présumés entre son client et la mafia italienne Camorra, en la personne du patron Raffaele Imperiale, arrêté à Dubaï en 2021.

En 2019, Ridouan Taghi a d’ailleurs été extradé depuis Dubaï. A partir de cette date, Me Wezki aurait servi de relai externe au baron de drogue, censé être détenu en isolement dans une prison hautement sécurisée aux Pays-Bas. Ces interactions auraient même permis à Taghi, condamné à la perpétuité, de continuer à gérer son réseau à partir de sa cellule. Désormais, la pénaliste est également en isolement, autorisée à n’être en contact qu’avec son avocat.

A la suite de son arrestation, en avril dernier, Inez Weski s’est déchargée de la défense de Ridouan Taghi. Rejetant l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, elle aurait été identifiée comme étant le relai de son client, à travers des millions de messages décryptés par la police en 2021. L’avocate n’a pas été nommée dans ces échanges, mais les enquêteurs ont conclu que tout portait à croire qu’elle était la personne devant notamment transmettre «une clé USB» et en imprimer le contenu.