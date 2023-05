Le 30ème Festival de la musique Gharnati, du 11 au 14 mai à Oujda

Le Théâtre Mohammed VI d'Oujda accueillera, du 11 au 14 mai courant, la 30e édition du Festival de la musique Gharnati, placée sous le thème «La musique Gharnati, convergence et coexistence des cultures». Ce festival, organisé par le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication-département de la Culture, sous le haut patronage du roi Mohammed VI, s'inscrit dans le cadre de la préservation et du rayonnement du patrimoine culturel et arthrosique de la région de l’Oriental, indique-t-on auprès de la Direction régionale de la Culture.

Ce rendez-vous culturel célèbre la musique Gharnati en tant qu’héritage fécond et l’une des expressions artistiques les plus distinguées qui caractérisent le patrimoine authentique de la ville d'Oujda, précise-t-on. Il s’agit aussi de mettre la lumière sur la richesse du patrimoine de cette ville millénaire et sur son rôle pionnier dans la préservation de cette musique ancestrale, soulignent les organisateurs.

A cet effet, la 30e édition de ce festival propose un programme culturel et artistique riche et varié, comprenant notamment des spectacles au Théâtre Mohammed VI d’Oujda, à la prison locale d'Oujda et au complexe culturel de Jerada, avec la participation d’orchestres de renom, outre l'organisation de colloques portant sur les aspects civilisationnelles de cette musique authentique. A l’instar des précédentes éditions, le festival rendra aussi un hommage aux pionniers et grands noms de la musique Gharnati.