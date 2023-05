Allemagne : Mohamed est le prénom masculin le plus populaire à Berlin en 2022

Le prénom Mohamed s'est classé premier parmi les plus populaires pour les nouveau-nés à Berlin. Selon la presse germanique, qui cite l'Association de la langue allemande, le prénom a détrôné plusieurs autres qui ont longtemps occupé la tête de liste, comme Noah ou encore Adam.

Le quotidien allemand Der Tagesspiegel explique que cela concerne les naissances masculines, alors que le prénom Sofia s'est classé premier pour les filles dans la capitale allemande, devant d’autres comme Emilia et Emma. Cependant, selon l'Association de la langue allemande, le prénom Noah reste toujours le plus populaire pour les nouveau-nés en Allemagne dans son ensemble.

L’hebdomadaire Die Zeit, qui a également publié sur le sujet, a expliqué que la base des listes annuelles de prénoms est constituée de données provenant de plus de 750 bureaux d'enregistrement des naissances dans toute l'Allemagne. La même source a ajouté que le prénom Mohamed s'est classé 20ème au niveau national et a été donné 2 758 garçons nés au cours de l’année 2022, rappelant qu’en 2018, la popularité du prénom du Prophète de l’islam avait suscité une polémique dans le pays. En 2021, le prénom a également occupé la 3e place à Berlin.

En se référant au site spécialisé dans les prénoms les plus courants en Allemagne (beliebte-Vornamen), d'autres prénoms arabes figurent parmi les plus populaires pour l'année 2022, comme Malik, Ali et Alia et Zainab pour les filles. D’autres prénoms communs, comme Linda et Lina occupaient des places avancées.