Espagne : Des Marocains parmi les victimes libérées de l'exploitation par le travail

La police nationale espagnole et la garde civile ont libéré, en 2022, 1 180 victimes de réseaux de traite et d'exploitation sexuelle ou par le travail, dont 26 mineurs, tandis que 693 personnes ont été arrêtées et 78 groupes criminels ont été démantelés. Selon le bilan statistique 2018-2022 sur la traite et l'exploitation des êtres humains en Espagne, dévoilé lundi, des Marocains ont fait partie des victimes libérées de la traite à des fins d'exploitation par le travail.

Dans cette catégorie, 89 victimes ont été libérées, dont quatre mineurs. La majorité des victimes étaient des hommes, âgés de 28 à 32 ans, originaires du Maroc, d'Ukraine ou de Roumanie, rapporte l’agence EFE. Les victimes sauvées de situations d'exploitation par le travail, mais sans le concours de réseaux de traite des êtres humains, étaient au nombre de 516, dont une mineure, avec un profil similaire : homme, âgé de 23 à 27 ans, originaire du Maroc, de Colombie ou du Sénégal, ajoute-t-on.

L'action des forces et corps de sécurité de l'État espagnol a permis de démanteler 24 organisations criminelles dans ce domaine, donnant lieu à l'arrestation de 260 personnes. Comme dans le cas de l’exploitation sexuelle, les deux forces de police ont effectué 5 793 contrôles administratifs sur les lieux de travail, ce qui a permis d'identifier 15 711 travailleurs.

Par ailleurs, au cours de l'année 2022, les policiers sont intervenus dans deux affaires de traite à des fins de mariages forcés, impliquant deux victimes, dont une mineure, de nationalités espagnole et pakistanaise. Ces opérations ont abouti à l'arrestation de cinq personnes. Des mesures ont également été prises dans deux affaires de traite à des fins de criminalité forcée, qui ont conduit à la libération de neuf victimes, dont six mineures, originaires du Maroc et du Viêt Nam. Les opérations ont abouti à l'arrestation de 26 personnes, explique-t-on encore.