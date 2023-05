Le Maroc remporte le Championnat d'Afrique Open de voile

Le Maroc a remporté le titre de la 20e édition du Championnat d'Afrique Open de voile en classe «optimist», qui s'est déroulée du 3 au 8 mai au littoral de M'diq, sous le haut patronage du roi Mohammed VI. L'équipe marocaine a été sacrée championne d'Afrique après s'être emparée de deux médailles, dont l'une en or et l'autre en bronze, devant l'équipe d'Angola qui a remporté la médaille d'argent. Dans les rangs de l'équipe marocaine titrée dans ce Championnat, la médaille d'or est revenue à Mohamed Daddach, tandis que Mohamed El Amrani a obtenu la médaille de bronze.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la Fédération royale marocaine de voile (FRMV), Zouhair El Charki a souligné que le sacre du Maroc à ce championnat d'Afrique est le fruit des efforts de la direction technique de l'équipe nationale, dirigée par l'entraîneur Ismail Dadache, et des autres composantes de la Fédération. Il a affirmé que le Royal Yacht Club de M'diq (RYCM) a réussi à organiser cet événement sportif africain et confirmé la capacité du Maroc à accueillir des manifestations sportives internationales, continentales et régionales dans les meilleures conditions.

Pour sa part, le président du RYCM, Ali El Younsi, a mis l'accent sur l'impact économique de cette manifestation, qui a contribué à la dynamisation du tourisme dans la préfecture de M'diq-Fnideq, outre sa dimension sportive, notant que la Fédération a veillé à mettre en exergue, à cette occasion, le patrimoine civilisationnel et culturel marocain.

Cette manifestation sportive, organisée par le RYCM, sous l'égide de la Fédération royale marocaine de voile, a connu la participation de plus de 90 pratiquants du voile, représentant 18 pays, dont 8 pays africains, en l'occurrence l'Egypte, la Libye, le Mozambique, la Tunisie, l'Angola, la Tanzanie, l'Ile Maurice, les Seychelles, l'Espagne, la Lettonie, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, les Émirats arabes unis, le Canada et la France, en plus du Maroc. Le Maroc était représenté à cette compétition africaine par 20 sportifs, encadrés par un staff composé d'Ismail Dadache et Mohamed Bouidi.