Scandale des billets du Mondial : La BNPJ annonce deux arrestations

La Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a déféré, lundi, devant le procureur du roi près la Cour d'appel de Casablanca, un responsable d'un club de la ville de Safi et un journaliste d'une radio privée. Ils sont soupçonnés de leur implication dans l'affaire des billets de la Coupe du monde 2022 au Qatar et de leur promotion sur le marché noir.

La BNPJ avait ouvert une enquête, sur la base des instructions du ministère public, pour déterminer toutes les circonstances entourant l'incident de détournement de dizaines de billets pour les matches de la Coupe du monde 2022 au Qatar, qui étaient principalement destinés à être distribué gratuitement aux supporters marocains. Une enquête dont les résultats ont permis d'identifier les suspects, qui font partie de ceux impliqués dans la collecte et la promotion illégales de ces billets alors qu'ils se trouvaient au Qatar, en échange de sommes d'argent indues.

Les procédures de l'enquête ont concerné la collecte de témoignages d'un groupe de personnes ayant obtenu ces billets en échange d'argent, l'identification des voies de leur collecte et de leur promotion, ainsi que la recherche des sources de leur possession et leur vente sur le marché noir, ce qui a conduit aux deux suspects déférées devant la justice. Par ailleurs, la BNPJ poursuit les recherches et investigations nécessaires sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer l'identité de toute personne impliquée dans cette affaire, en vue de la traduire devant la justice.

La BNPJ s'était saisie, en décembre 2022, de la disparition d’une partie des billets accordés aux supporters marocains lors du match ayant opposé les Lions de l’Atlas à la France, pour le compte de la demi-finale du Mondial 2022 au Qatar. Une disparition qui avait engendré des incidents à Doha et poussé la RAM à annuler sept vols du royaume à destination du Qatar dédiés aux supporters marocains.