La première édition de Rabat Design Week du 10 au 20 mai 2023

La première édition de Rabat Design Week 2023 se tiendra du 10 au 20 mai en présence d'éminents invités internationaux pour célébrer le design et la culture africaine. Placé sous le haut patronage du roi Mohammed VI, dans le cadre de «Rabat Capitale Africaine de la Culture 2022 – 2023», cet évènement est organisé par le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication en collaboration avec le designer international marocain Hicham Lahlou, Commissaire de la première édition de Rabat Design Week (RDW), ainsi qu’envoyé spécial & conseiller région Mena et Afrique du président de la World Design Organization (WDO), indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Rabat Design Week 2023 proposera deux événements majeurs qui réuniront des acteurs internationaux du design et de la culture. Le premier évènement est une exposition inédite intitulée «World Design Organization (WDO) 65 ans d'histoire…» à la galerie «Espaces Expressions» de la Fondation CDG du 11 au 20 mai 2023, précise le communiqué. Le vernissage aura lieu le 10 mai à 19h (sur invitation). L’exposition retrace l’histoire de la WDO depuis sa création en 1950 - 1957, en mettant en lumière les 9 «World Design Capital» de 2008 à 2024, dont la prochaine édition se tiendra à Tijuana-San Diego (USA-Mexique), explique-t-on.

Le 11 mai, une conférence mondiale et africaine «World Design Talks» se tiendra en partenariat avec la WDO, rassemblant des experts et professionnels du design venus du monde entier. En fin de journée, une cérémonie de remise des prix «Morocco Design Awards» & «Africa Design Award» est prévue, récompensant les meilleures réalisations dans le domaine du design au Maroc et en Afrique.

Ce rendez-vous historique positionne le Maroc au centre du design mondial et met en avant la richesse de la culture africaine, contribuant ainsi à renforcer l’identité culturelle et artistique de Rabat en tant que Capitale Africaine de la Culture.

La Rabat Design Week 2023 constitue une occasion unique pour les professionnels, les passionnés de design et le grand public d’échanger, de partager des expériences et de célébrer la richesse et la diversité de la culture africaine. Cet événement majeur contribuera à renforcer le rayonnement international de Rabat en tant que Capitale Africaine de la Culture et à promouvoir la créativité et l’innovation dans le domaine du design à l’échelle mondiale.