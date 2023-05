Après le Maroc, l’Espagne veut aussi commander d’Israël des lance-missiles Plus

Sur les traces des Forces armées royales (FAR), l’Espagne envisage de commander d’Israël des lance-missiles Plus. Les négociations entre les deux parties avancent, indique Meta Défense. Les Israéliens «semblent se montrer particulièrement coopératifs, Madrid souhaitant obtenir un taux de production national de l’ordre de 75% pour un programme dont l’enveloppe globale ne dépasserait pas les 290 millions euros entre 2023 et 2028», précise la même source.

Cet intérêt de l’armée de terre espagnole pour des lance-missiles Plus n’est pas sans rappeler sa détermination à s’équiper de canons Caesar, de fabrication française. Les FAR ont déjà reçu un premier lot en septembre 2022 de ces projectiles. Une délégation du ministère espagnol de la Défense s'est déjà rendue en France pour voir de près comment l'armée française exploite cet obusier automoteur et d'autres systèmes d'artillerie.

Au lendemain de l’annonce par le Maroc d’une commande des Etats-Unis portant sur des systèmes de lanceurs-missiles à haute mobilité (HIMARS) et d'équipements connexe dont le coût est estimé à 524,2 millions de dollars, des personnalités et des médias de la droite au voisin du nord se sont alarmés des conséquences d’une telle acquisition des FAR sur l’Espagne.