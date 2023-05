Maroc : Itzer Trail lance le 100 km pour sa 4e édition

Itzer Trail, la course 100% solidaire, revient pour une 4e édition avec beaucoup de nouveautés. Après le succès rencontré lors des trois premières éditions (mai 2021, mai 2022 et novembre 2022), l’Association des Initiatives des Jeunes d’Itzer (ASSIJI) donne rendez-vous aux adeptes du Trail les 19, 20 et 21 mai 2023 à Itzer au cœur du Moyen Atlas.

La grande nouveauté de cette édition c’est qu’elle comporte quatre distances : 100km en trois étapes (44, 35 et 21km), 56km en deux étapes (35 et 21km), 21km et trail découverte pour débutants et accompagnateurs de 10km, indiquent les organisateurs dans un communiqué. «Pour plus de dénivelé et pour visiter toute la forêt de la région d'Itzer, le comité d'organisation a rajouté dans cette édition une étape de 44km à courir le vendredi. Avec trois étapes, le cumul des km est passé à 100km, une distance très demandée par les amoureux du trail», déclare Farid Benlafdil, directeur de la course et président de ASSIJI, cité par la même source.

Le nombre de participants est également passé de 200 à 250 personnes pour répondre à une demande en croissance. De plus, Itzer Trail s’impose également un minimum de 10% de participation féminine et autant (10%) de participants natifs ou habitants de la région. La course se déroule intégralement en milieu naturel préservé, permettant ainsi de vivre une réelle immersion en terre amazighe (Culture et musique locale, village solidaire, hébergement chez l’habitant…etc.).

A noter que Itzer Trail est une manifestation solidaire qui consacre 100% des recettes à des actions de développement local sous le signe du développement socio-économique par le sport. En outre, pour encourager les jeunes et soutenir l’artisanat local, la médaille, les trophées et les cadeaux aux participants sont fabriqués localement et gravés dans le très réputé bois de cèdre de la région. «L’Association prône le développement économique et social et par le développement territorial à travers le sport et les événements sportifs dont certains sont devenus incontournables», rappelle-t-on.

Itzer est une commune rurale située au moyen Atlas, à une altitude de 1 700 mètres, fondée en 1961. Elle se situe dans la région Drâa-Tafilalet, province de Midelt.