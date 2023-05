Depuis Alger, le Polisario accuse le Maroc de «déstabiliser la région»

La réunion d’Alger du Comité des chefs d’Etats-majors et des ministres de la Défense de la région d’Afrique du Nord (NARC, selon son acronyme en anglais), a servi de tribune au Polisario pour dresser un réquisitoire contre le Maroc, rapportent des médias du Front. En présence de représentants des armées de la Libye et l’Egypte, Mohamed El Ouali Akeik, désigné en novembre 2021 chef des milices du Polisario, a indiqué dans une allocution que «le Maroc continue de violer les droits de l'Homme et le droit international humanitaire dans la partie occupée du Sahara occidental et entrave continuellement les efforts des Nations unis et le processus de décolonisation» de la province.

«Toutes ces pratiques coloniales n'ont fait que contribuer à déstabiliser davantage la sécurité et la stabilité dans la région. Le retour de la tension et l'instabilité dans la région trouve son origine dans la rupture du cessez-le-feu provoquée par le Royaume du Maroc», a-t-il estimé.

Pour rappel, la Mauritanie et la Tunisie n’ont pas pris part à la réunion du NARC à Alger. Le Maroc n’est pas membre de cette instance militaire de l’Union africaine, mise en place depuis 2005, contrairement au Polisario qui en est un membre fondateur.