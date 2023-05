Maroc : «L’écriture, la parole», nouveau livre d’entretiens par Abdallah Bensmaïn

Abdellah Bensmaïn vient de publier son ouvrage «L’écriture, la parole» (éd. La Croisée des chemins), sous forme d’une série d’entretiens réalisés par lui-même durant sa carrière de journaliste culturel, longue d’une cinquantaine d’années. L’opus est suivi par «L’interviewer interviewé», réunissant les interviews qu’il a accordés à la presse.

Le livre s’ouvre sur l’avant-propos de l’auteur, «L’entretien, infidèle aux mots, fidèle à la pensée». Ce texte se présente comme un «traité de l’entretien de presse qui doit rester un espace de la liberté de dire et de penser dans le journalisme, dans l’esprit de l’échange contradictoire qui est le sien». Il se construit «autour des parties qui le constituent pour donner de l’homogénéité à l’ensemble des entretiens qui concernent plusieurs disciplines à la fois».

Ainsi, cet ouvrage aborde la question de «penser entre science et idéologie», «la culture, la civilisation», «parler de la littérature», «le livre, l’édition», «la société au miroir de la communication» et «l’interviewer interviewé». L’idée est de traduire «une certaine forme de passage de l’écriture de la réflexion et de la fiction, à la parole de l’explication de l’œuvre, de la pensée, une aventure menée sans complaisance avec des penseurs, des écrivains, des critiques littéraires, des éditeurs et des acteurs de la presse et de la communication».

Parmi les interviewés, on retrouve Khalid Zekri, Abdelkébir Khatibi, Jalil Bennani, Rita El Khayat, Rouchdi Chamcham, Albert Memmi, Driss Ajbali, Jean Ziegler, Jamal Eddine Bencheikh, Maxime Rodinson, Mohamed Arkoun, Marc Fumaroli, Jean Dejeux, Hedi Bouraoui, Khalid Lyamlahy, Maxime Decout, Assia Belhabib, Benjamin Stora, Abdelkrim Ghellab, Ahmed Boukous, Driss Chraibi, Mustapha Kebir Ammi, Juan Goytisolo, Mohammed Khaïr-Eddine, Mostafa Nissaboury, Tayeb Saddiki, Nabyl Lahlou, François Maspéro, Tahar Ben Jelloun, Michel Chodkiewics, Fatima Mernissi, Abdeljalil Fenjiro et Mohamed Chebaa, entre autres.

Le journaliste et écrivain Abdallah Bensmaïn est aussi l’auteur de plusieurs autres ouvrages, dont «Symbole et idéologie», livre d’entretiens avec Abdallah Laroui, Roland Barthes et Jean Molino, publié en 1987.