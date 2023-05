Maroc : Le Groupe Rahal devient l’unique actionnaire d’Edenred Maroc SAS

Le Groupe Rahal a annoncé, ce lundi, l'acquisition de la majorité d'Edenred Maroc SAS, qui change de dénomination sociale pour devenir Global Expenses Benefits Services SAS, sous la marque commerciale GeeB Services. Cette opération stratégique a été approuvée par le Conseil de la Concurrence. Elle s’inscrit dans le cadre d'une stratégie de marocanisation de la marque portée par l’engagement de contribuer au développement économique et social de notre pays, indique le groupe dans un communiqué.

«GeeB Services capitalise sur ses seize années d'expérience et de savoir-faire cumulés à travers la filiale Edenred Maroc SAS pour offrir des solutions à forte valeur ajoutée. Dans la continuité de ce changement, des études ont déjà été lancées et des discussions avancées avec des partenaires technologiques sont en cours pour des investissements importants s’articulant autour du développement de solutions digitales novatrices», poursuit la même source. Ainsi, depuis le 1er mai 2023, les solutions Ticket Restaurant, Ticket Compliments et Ticket Xpress sont remplacés par les nouvelles marques. «Ce changement s'opère dans la continuité sans aucune rupture pour les affiliés (marchands acceptants), les clients et les bénéficiaires. Tous les bons d'achat émis par Edenred Maroc SAS avant ce changement continueront d'être valides jusqu'à leur date de péremption, à savoir le 31 décembre 2023, et seront remboursés selon les termes et les conditions actuelles convenues avec les partenaires. Les bons d'achat actuels 2023 pourront être 00présentés jusqu’au 29 février 2024», assure-t-on.

«Nous sommes fiers de dévoiler cette nouvelle identité visuelle qui incarne les principes fondamentaux de la culture d’entreprise du groupe Rahal : Performance, Innovation, Partage et Famille. Cette nouvelle marque évoque la réalité d’une entreprise marocaine, en perpétuelle évolution accompagnant ses clients à relever les nombreux défis auxquels ils sont confrontés dans leur quotidien», a déclaré Badre Ouaicha, directeur général adjoint en charge du business & développement du groupe en annonçant de nouvelle gamme de solutions en 2023 et en assurant que GeeB Services «s’impose comme la marque de référence pour les titres de services au Maroc avec une meilleure proposition de valeur».