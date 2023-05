Le ministre israélien de l'Economie annonce un bureau d'attaché économique au Maroc

En marge de son déplacement au Maroc et sa visite du 15e Salon international de l’agriculture de Meknès (SIAM), le ministre israélien de l'Economie a annoncé qu'Israël ouvrira un bureau d'attaché économique au Maroc dans les mois à venir. «Quarante pour cent de l'économie marocaine dépend du secteur agricole», a ajouté le responsable gouvernemental, cité par la presse israélienne.

Nir Barkat a rappelé que son pays dispose des «technologies de classe mondiale dans les domaines de l'eau et l’aquaculture qui pourraient propulser le secteur agricole marocain vers de nouveaux sommets régionaux et mondiaux». «Dans un contexte d'incertitude économique et climatique mondiale, nous devons nous entraider et nous appuyer sur les acquis de la technologie pour assurer la prospérité continue des populations en Israël et au Maroc», a-t-il dit.

En marge de sa participation du SIAM, le ministre israélien s'est entretenu avec Mohamed Sadiki, ministre de l'Agriculture, de la pêche, du développement rural, des eaux et forêts et a inauguré le premier pavillon israélien officiel du salon. Barakat a également animé une conférence sur «Relever les défis mondiaux de l'alimentation et de l'agriculture avec l'innovation israélienne».