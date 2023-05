Saut d'obstacles de la Garde royale : Jad Guerraoui remporte le Grand Prix du roi Mohammed VI

Le cavalier Jad Guerraoui, montant «Virtuoso Des Flagues», a remporté le Grand Prix du roi Mohammed VI, dans le cadre du Concours officiel de saut d'obstacles 3* de la Garde royale, organisé dimanche à la carrière Hipica de Tétouan. Lors de cette compétition, organisée par la Garde royale, Sous le haut Patronage du roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces armées royales, Jad Guerraoui a pris la première place en bouclant le parcours en 33 sec 71/100è.

La deuxième place est revenue à Ghali Boukaa, montant «A Kyss», qui a signé un chrono de 34 sec 25/100è, tandis que la 3è place a été occupée également par Jad Guerraoui avec «Empire VDV Z» (39 sec 35/100è).

Au terme de cette épreuve, le président de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE), Moulay Abdellah Alaoui, accompagné du Général de Division Abdelaziz Chatar, Commandant la Garde royale, et du wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, a procédé à la remise des prix aux cavaliers qui ont décroché les trois premières places, en présence de personnalités civiles et militaires.

Dans une déclaration à la MAP et à sa chaine d'information en continu M24, Jad Guerraoui a exprimé sa joie d'avoir remporté le premier Grand Prix du roi Mohammed VI dans sa carrière professionnelle, soulignant qu'il aspire à décrocher plus de titres et de prix aux niveaux national et international, en vue de réaliser son rêve de participer aux Jeux Olympiques et de gagner l'une des médailles.

Au total, 95 cavaliers montant environ 170 chevaux se sont disputés les différents prix de ce concours. Au programme figuraient 19 épreuves qui comportaient des options de franchissement de difficulté variable, y compris celles réservées aux catégories cadets, juniors, seniors et amateurs.