Maroc – Espagne : Démantèlement d’un réseau de trafic de haschisch et de cocaïne

La Garde civile espagnole a arrêté 21 personnes entre Melilla, Barcelone et Grenade. Les mis en cause sont soupçonnés d’avoir acheminé le haschisch par voie du Maroc vers l’Europe et d’acheter de la cocaïne aux Pays-Bas et en Espagne, pour l’acheminer vers le Maroc. Les perquisitions ont permis de saisir 59 kilos de cocaïne, 186 de haschisch et des effets d’une valeur de plus de 3,6 millions d’euros, selon un communiqué de l’institut armé cité par El País.

L’organisation criminelle est composée de deux structures. La première s’occupant du haschisch acheminé du Maroc vers l’Europe a permis de financer la deuxième, destinée à la cocaïne acheminée vers le Maroc depuis Meilla. La Garde civile a mené l’opération à l’issue d’investigations ayant permis de repérer un véhicule dans l’enclave espagnole et contenant 15 kilogrammes de cocaïne de haute pureté dans un faux fond du coffre.

Cette découverte a lancé la suite de l’enquête, qui a conduit au démantèlement du réseau mené par deux frères, l’un vivant au Maroc et l’autre à Grenade. Ce dernier était d’ailleurs recherché par la justice marocaine pour avoir dirigé une organisation de trafic de drogue. Dans la cité andalouse, il s’est entouré de gens qui faisaient office de gardes du corps, ajoute le média.

Pour transporter le haschisch, les deux frères ont eu recours aux bateaux rapides leur permettant de décharger les cargaisons sur la péninsule ibérique, puis les distribuer partout ailleurs en Europe par voie terrestre.

Avec les bénéfices de cette activité, les deux frères ont opéré dans le trafic de cocaïne, acheminée des Pays-Bas à Barcelone, puis envoyée au Maroc via Melilla. En tout, 14 domiciles ont été perquisitionnés et un laboratoire pour manipuler et conditionner la cocaïne a été localisé.

Dans le cadre de la même enquête, des biens immobiliers et des propriétés privées d’une valeur totale de 653 500 euros, ainsi que 49 comptes bancaires, ont été gelés.