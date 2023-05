SIAM 2023 : La méthode des startups contre le stress hydrique dans l’agriculture

La quinzième édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM 2023) s’achève ce dimanche à Meknès. Elle a été l’occasion notamment pour les startups innovantes de mettre en avant leur travail, dans un pavillon dédié. Beaucoup parmi elles interviennent dans le domaine agricole, proposant des solutions novatrices pour s’adapter aux dérèglements climatiques et réduire la consommation d’eau destinée à l’irrigation.

Etendu sur près de 1 200 mètres carrés, ce pavillon a attiré quotidiennement des milliers de visiteurs auprès de 30 startups nationales et internationales. Des espaces d’échange ont permis aussi de mettre en exergue les dernières innovations dans le secteur.

Pour une utilisation raisonnable de l’eau

Dans une déclaration à Yabladi, Mimoune Charqi, directeur de l’entreprise Arwa, a déclaré que cette dernière proposait un ensemble de solutions et d’outils numériques à l’agriculteur marocain. Elle est également dotée d’une plateforme intelligente de suivi de l’irrigation, grâce à un système de rapports et d’alertes pour connaître immédiatement les indicateurs opérationnels de l’exploitation agricole. Ces derniers sont accessibles via le téléphone ou l’ordinateur.

«Nous aidons l’agriculteur à numériser son secteur pour élever les compétences et fournir de nouveaux de développement, tout en rationalisant l’usage des ressources de base», a-t-il ajouté. L’entreprise a développé également des solutions pour réduire la surexploitation de l’eau. Dans ce sens, l’irrigation intelligente repose sur l’utilisation de la moindre quantité d’eau avec plus de productivité.

«Le principe repose sur le taux d’humidité du sol. Sur son téléphone ou son ordinateur, l’agriculteur reçoit en permanence des informations sur l’utilisation incomplète ou excessive de l’eau. Il reçoit également une alerte en cas de fuite ou de panne dans le réseau d’irrigation, avec des précisions sur son emplacement exact», explique encore le startupper. Cette solution numérique permet, de surcroît, d’informer sur les moments adéquats pour l’irrigation ainsi que la quantité d’eau nécessaire.

De son côté, Mouad Ait Lahri, ingénieur en charge des projets chez Shams Water and Environement, indique que sa startup était «portée sur l’efficacité énergétique». Les solutions d’irrigation qu’elle propose sont respectueuses de l’environnement et limiter l’épuisement des nappes phréatiques. Pour ce faire, elle croise l’option de pompage de l’eau à l’énergie solaire, en plus de capteurs pour les plantes et les arbres.

«Nous accompagnons l’agriculteur dès la consultation initiale de l’audit énergétique, afin de lui proposer la solution appropriée pour son exploitation, tout en bénéficiant d’une énergie propre à haut rendement.» Mimoune Charqi

Des drones pour économiser l’eau

Ayoub Lamrani, cadre de la startup Air Data Group, précise pour sa part que sa structure se spécialisait dans les drones agricoles pilotés à distance, pour répondre aux conditions phytosanitaires, pulvériser des pesticides et des engrais foliaires, et polliniser les palmiers. La solution qu’il propose à cet effet permet une importante économie de l’eau, déclarant.

Par ailleurs, cette solution consomme 20 litres d’eau par hectare, par rapport aux machines traditionnelles qui en consomment 1 000 par hectare», souligne-t-il. Aussi, ces drones peuvent traiter une surface allant jusqu’à 50 hectares par jour, contre 12 hectares avec des machines traditionnelles.

L’un des avantages de l’utilisation des drones dans le secteur agricole, selon le startupper, est l’accès à des zones et à des champs situés dans des terrains difficiles ou isolés, que les machines traditionnelles ne peuvent pas atteindre.