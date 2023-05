Diaspo #287 : Rayanne Essaidi, prodige trinational du sport de lutte sous les couleurs du Maroc

L’entrée de Rayanne Essaidi dans le monde de la lutte n’est pas un fruit du hasard. Grâce à sa proximité avec son père Said Essaidi, ex-champion de ce sport de combat très physique, il a développé précocement un grand engouement pour cette discipline. Devant choisir entre ses études ou sa passion, le jeune natif de Strasbourg, 18 ans aujourd’hui, a tout naturellement suivi le chemin de son aïeux. Ceci ne l’a d’ailleurs pas empêché d’obtenir un diplôme professionnel en mécanique.

Au sein des Essaidi, la lutte est incontestablement une affaire de famille, comme le confie Said à Yabiladi. En effet, le chef de famille initie son fils à ce sport dès ses deux ans, avant de devenir désormais son entraîneur attitré. «Je suis un ancien champion de lutte et je tiens également un club, en plus d’encadrer des entraînements au sein de plusieurs autres formations sportives de cette noble discipline. Durant ma carrière de combattant, j’avais l’habitude d’emmener Rayanne avec moi lorsqu’il était très jeune et spontanément, je lui ai transmis mon amour et ma connaissance de ce sport», nous a-t-il déclaré.

Des obstacles dépassés durant son enfance

Pour sa part, Rayanne Essaidi se rappelle avoir intégré l’univers de la lutte proprement dite à l’âge de cinq ans, en rejoignant le club allemand Urloffen en 2008, pour une durée de trois ans. Son père, qui supervise également la formation de 200 autres lutteurs, se souvient encore de ces moments-là.

«Mon fils a participé à plusieurs compétitions, en tant que lutteur professionnel. Il n’a eu aucune peur, vu qu’il est armé d’une bonne expérience et qu’il a acquis des aptitudes de haut niveau depuis l’enfance.» Said Essaidi

Familiarisé avec la lutte professionnelle à un jeune âge, Rayanne Essaidi raconte aujourd’hui ne plus avoir les mêmes perceptions que les autres lutteurs face aux difficultés qu’ils décrivent souvent. «En les écoutant en parler, je réalise qu’il décrivent en fait des challenges que je ne vois pas du tout comme tels, car j’ai déjà pu les dépasser avant, ayant commencé la lutte depuis mon enfance et souvent en avance de plusieurs années par rapport à eux», nous confie-t-il.

La confiance de Rayanne en lui-même et en ses capacités, il l’a héritée également de son père, qui veille à tous les détails de la préparation psychique et physique du jeune sportif. Ce dernier dit devoir également son amour pour le Maroc à son aïeux, ce qui l’a fait décider à choisir sa nationalité sportive en préférant le drapeau national à celui de la France, comme le confirme son père également.

Rayanne a joué au sein de plusieurs clubs, majoritairement allemands, dont Adelhausen et Bundesliga, avec qui il a signé un contrat qui prendra effet à partir de septembre prochain. Il a remporté plusieurs championnats, dont deux d’Afrique organisés à El Jadida, au Maroc. C’est dans le pays d’ailleurs qu’il a raflé un premier titre en lutte libre et un second en lutte gréco-romaine. En mars dernier, il a participé au Championnat arabe de lutte romaine et libre, où il a été médaillé d’or.

En 2021, Rayanne Essaidi a remporté le Championnat de France des moins de 17 ans, dans la catégorie lutte libre des 71 kg. Le champion d’Afrique se trouve actuellement en Russie, pour participer à un camp d’entraînement, en préparation du prochain Championnat continental. Il représentera également le Maroc aux Jeux olympiques de Paris 2024.

En plus de la lutte, le jeune athlète n’a pas oublié sa formation en mécanique. D’ailleurs, il travaille dans ce domaine au sein d’un atelier en France, ce qui fait la fierté de son père, comme ce dernier nous le confie. «Malgré ses succès, il travaille pour pouvoir compter sur lui-même», nous a-t-il dit.