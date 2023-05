Défense : Tunisie et Mauritanie absentes d’une réunion à Alger avec la participation du Polisario

L’Algérie a accueilli, samedi 6 mai, une nouvelle réunion du Comité des chefs d’Etats-majors et des ministres de la Défense de la région d’Afrique du Nord (NARC, selon son acronyme en anglais). Deux membres fondateurs de l’instance, en 2005, n’ont pas pris part à la session d’Alger à savoir : la Tunisie et la Mauritanie. Des absences qui ne sont pas sans soulever des interrogations alors que Tunis et Nouakchott étaient des habituées des rencontres de la NARC, que ce soient aux niveaux des ministres, des chefs des armées ou des experts, et ce depuis son lancement.

Les médias algériens ont passé sous silence le choix des deux pays maghrébins d’opter pour la chaise vide lors de la réunion d'Alger, préférant se focaliser sur le discours prononcé à cette occasion par le général Said Chengriha. Dans lequel, il a appelé à soutenir «ce mécanisme régional et tous les efforts qui sont à même de contribuer à l’instauration de la sécurité et de la paix à l’échelle internationale, continentale et régionale».

En revanche, le Polisario y était présent avec une délégation conduite par Mohamed El Ouali Akeik, désigné en novembre 2021 chef des milices du Front. La Libye et l’Egypte ont participé aussi à la nouvelle réunion du Comité des chefs d’Etats-majors et des ministres de la Défense de la région d’Afrique du Nord. Le Maroc n’est pas membre de cette instance militaire africaine.